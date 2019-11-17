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GALERİ Türkiye'de çok nadir görülüyor, ismi de bir o kadar şaşırtıcı 17 Kasım 2019 10:08
1 Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezi'nde ise gün batımının muhteşem manzarası objektiflere yansıdı.
2 Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya’da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu.
3 Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.
4 Türkiye'de ender olarak rastlanan memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi.
Son güncelleme 10:08 | 17 Kasım 2019
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