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Türkiye’de gündemi sarsan intiharların adli raporu açıklandı!

Adli Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

17:58 -
Haberler Gündem
Türkiye’de gündemi sarsan intiharların adli raporu açıklandı!

Fatih’teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında ‘Dikkat siyanür var’ yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

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SİYANÜR OLDUĞU KESİNLEŞTİ

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. DHA

internet Polis Sağlık siyanür Türkiye
Son güncelleme: 18:05 13.12.2019
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