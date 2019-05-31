Türkiye’de işlerin nasıl yürüdüğünü gösteren 2 haber

BABAM SAĞOLSUN HABERİ



Rektör yardımcısının kızına rakip dayanmadı

Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nın kızı “Araştırma görevlisi “olmak için 3 sınava girdi ve kazanamadı. Ancak babasının üniversitesinde ikinci oldu.

KAZANDIĞI GRUPTAN BÖYLE DUYURULDU

Türkiye böyle başarı görmedi! Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan ve “Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı?” adlı kitabı kaleme alan Nihat İnanç'ın kızı Ayşenur İnanç, ülke genelinde aynı ay içerisinde 3 değişik üniversitede girdiği tüm sınavlarda elendi. İnanç önce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki sınavda 46'ıncı oldu. İsminin karşısına “Sınava girmeye hak kazanamadı” yazılan ve burada umduğunu bulamayan İnanç, bu kez şansını Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde denedi.

Ancak burada da 46'ıncı oldu ve sınavı yine kaybetti. Ayşenur İnanç, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de sınava girdi. Ancak burada da 29'uncu sıraya girebildi ve kazanamadı. Son şansını, yine ay içerisinde babasının yönetici olduğu Kırıkkale Üniversitesi'nde denedi. Ayşenur İnanç, girdiği “Araştırma Görevlisi” sınavında, 34 adayı eleyerek ikinci oldu. Asıl şaşırtan gelişmeler ise bundan sonra yaşanmaya başladı. İkinci sırada sınavı kazanan İnanç, kendisinden 15 puan yüksek alan ve birinci sıradaki aday Mehmet Can Sürmeli'yi de eleyerek “asil” sıradan sınavı kazanan tek kişi oldu ve babasının üniversitesinde işe başladı. Sınavı birincilikle kazanan talihsiz aday Sürmeli ise “yedeğe” kalarak işsiz kalmaya devam etti.

İŞTE O KİTAP

KIZIM DAHA UYGUN

SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Baba Nihat İnanç, tartışmalı atamayı şu sözleriyle savundu: “Kızımın şartları buna daha çok uyuyordu. Çünkü kızımın yaptığı bir yüksek lisans programı var. Kırıkkale Üniversitesi, yüksek adaylar için lisans ya da doktora şartını koyuyor. Böylece, bir bölümün eleman alınacak ilgili anabilim dalında, birebir çalışan adaylar tercih ediliyor. Ki en doğru yöntem de elbette budur. Bu bağlamda Kırıkkale Üniversitesi'nin çıkmış olduğu ilanda, ilan edilen çok sayıda kadroya, çok az başvuru sahibinin başvurusu kabul edilmişti. Hatta bazı bölümlere, başvuruların hiçbirisi kabul edilmemişti ve çok sayıda kadro boş kalmıştı. Benim kızımın da başvurduğu kadroya sadece iki kişinin başvurusu kabul edilmişti.”

Kitabında hakkını yiyenleri Allah'a havale etmiş

Rektör yardımcısı Nihat İnanç “Yöneticilerin hesap günü var mı?” adlı kitabı kaleme aldığı öğrenildi. İnanç'ın kitabında hakkını ihlal edenleri Allah'a havale ettiğini yazması dikkat çekti.

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Akılcı ilaç toplantısı 2.5 milyona maloldu

Akılcı ilaç toplantısı 2.5 milyona maloldu. Hükümet tasarruf çağrıları yaparken Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) “Akılcı İlaç Kullanımı'' için değerlendirme toplantısı düzenledi. Üç gecelik toplantı, kuruma 2 milyon 427 bin TL'ye mal oldu.

Bu maliyetin içinde programın organizasyonu, katılımcıların ulaşımı, konaklama, yeme içme maliyetleri ve toplantı salonu kirası yer aldı. 16 Nisan- 19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da beş yıldızlı otelde düzenlenen toplantıda, 81 ilden gelen Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) İl Koordinatörleri de hazır bulundu. Toplantıya çok sayıda doktor, eczacı ve sağlık çalışanı katıldı. Yarım pansiyon toplantı için 3 gece lüks otelde kalındı. Maliyetise 2 milyon 427 bin TL oldu. Toplantıda katılımcılara yaka kartı, ajanda, çanta, kalem gibi eşantiyonlar da dağıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını ilk gün TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz yaptı.

Deniz AYHAN / SÖZCÜ ANKARA