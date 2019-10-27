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Elektronik aletler şaşırdı, vatandaş Google’a akın etti! Türkiye’de saat kaç?

2016 yılından beri sabit saat uygulamasına geçen Türkiye sabit saat uygulamasına alışamamış gibi görünüyor. Özellikle elektronik aletler tarafından saatin otomatik olarak ileri ya da geri alınması durumlarında büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Peki Türkiye'de saat kaç?

14:29 -
Haberler Gündem
Elektronik aletler şaşırdı, vatandaş Google’a akın etti! Türkiye’de saat kaç?

Türkiye'de bir kez daha saat kaç karmaşası yaşandı! Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

Kış saati uygulamasında geçildiğini zannedenler ‘saat kaç' diye aramaya başladı. Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler geri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmedi.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

Google internet Saat kaç TRT Türkiye Yaz Saati
Son güncelleme: 14:38 27.10.2019
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