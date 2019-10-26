Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması 2019’da uygulanacak mı?

Kış saati uygulaması kapsamında ülkelerde 27 Ekim Pazar günü saatler bir saat geri alınacak. Türkiye’de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Peki 2019 yılında Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye’de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.
KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT
Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.