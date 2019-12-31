Türkiye’de yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesi’ne akın ederken caddede yoğunluk yaşandı.

YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILIYORLAR

Çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen oltasını alıp yeni yılı balık tutarak karşılamak için Galata Köprüsü’ne geldi.