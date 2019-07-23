Türkiye’deki en büyük dolar operasyonunda komiser detayı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Temmuz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya operasyon düzenlemiş ve “Yüksek gerilim” yazan panonun arkasındaki gizli bölmede sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti.

PROFESYONELLİK ÜST SEVİYEDE

Kalpazanların kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi. Para basımında kullanılan kalıp ve filigranlar ise şebekenin ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. Olayın FETÖ'yle bağının araştırılmasına devam edildiği belirtilirken, sahte paranın yurt dışına götürülmek için hazırlandığı iddia ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ'den ihraç edilen komiser Bülent Ç.'nin olması dikkatlerden kaçmadı.



TELSİZLE İÇERİYE BİLGİ VERİYORMUŞ

FETÖ'den ihraç edilen komiser Bülent Ç.'nin kalpazanlar içeride para basarken dışarda erkete olduğu, duruma göre içerdekilere telsizle bilgi verdiği kaydedildi.

Örgütün yüksek kalitede sahte dolar basmak için 3-4 milyon lira para harcadıkları ve malzemeleri yurt dışından getirttikleri tespit edildi. Türkiye tarihinin en büyük kalpazanlık olayında örgüt liderinin polislerce arandığı öğrenildi.