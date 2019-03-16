Türkiye’deki sinagoglarda Yeni Zelanda’da ölenler için dua okutulup yardım toplandı

İstanbul Şişli’de bulunan Beth İsrael Sinagogu’ndaki ayine katılan Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva konuşma yaptı. Saldırıları kınayan Haleva, terörün dini olmadığını söyledi. Haleva, “Çok üzgünüz, bu acıyı kendimiz de hissediyoruz. Terörün dini yoktur . Dünyada hiçbir yerde böyle bir şey tekrar yaşanmasın. Bu acıyı biz halen yaşıyoruz ve anlıyoruz terörizmin ne demek olduğunu. Tanrıya duam böyle acı tablolarla hiç karşılaşmayalım. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralılara da biran önce sağlıklarına kavuşmasını dileriz” dedi. Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi ve yaralananlar için dua okundu.

Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva dua metninin Türkçe çevirisini sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı dua metninde, “Yüce Tanrı’ya, yakarışlarımızın kabul edildiği kutsal gün Şabat’ta Müslüman alemi ve olayda yakınlarını kaybedenleri teselli etmesi için dua ediyoruz. Tanrı yaralılar için de acil şifalar versin. Bundan sonra dünyamızın hiçbir yerinde böylesi bir olay vuku bulmamasını Tanrı’dan dileriz” ifadelerine yer verildi. Dua sonunda ölenlerin aileleri için yardım toplandı.

Beth İsrael Sinagogu 2003’te El Kaide’nin saldırına uğramıştı

15 Kasım 2003 tarihinde Şişli’deki Beth İsrael Sinagogu ve Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’nun önünde bomba yüklü kamyonetler infilak ettirilmiş patlamalar sonucunda 26 kişi hayatını kaybetmiş 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Bu olaydan beş gün sonra, 20 Kasım günü ise, yine bomba yüklü kamyonetlerle Beyoğlu’ndaki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na ve Levent’teki HSBC Genel Merkezi binasına iki farklı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 29 kişi hayatını kaybederken 450’nin üzerine kişi yaralanmıştı. Toplamda ise 4 intihar eylemcisi dahil 59 kişi ölmüş, 750’den fazla kişi saldırılardan yaralı olarak kurtulmuştu.

Saldırılar sonrasında başlatılan soruşturmalar sonucunda eylemleri El-Kaide’nin Türkiye yapılanmasının gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Dört saldırıyla ilgili olarak Şubat 2004’te 69 sanıkla başlatılan ve yapılan eklemelerle 76 sanığa ulaşan yargı süreci Nisan 2007’de sonuçlanmış ve 7’si müebbet olmak üzere 48 sanık çeşitli kademelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen ve saldırılar sonrasında Irak’a kaçan bazı isimler ise burada ölürken bir kısmı ülkedeki güvenlik güçlerince tutuklanmıştı.

İstanbul (DHA)