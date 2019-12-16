Türkiye’den KKTC’ye ilk İHA yola çıktı

KKTC Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 05.00’te Geçitkale Havaalanı’na uçtu. İHA’nın yaklaşık beş saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı’na inmesi bekleniyor.

İSRAİL, FRANSA VE İTALYA’YA MİSİLLEME

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail’in Rumlara 8 İHA vermesi, Fransa ve İtalya’nın savaş gemilerini Kıbrıs’a göndermesi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. (AA)