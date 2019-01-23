Türkiye’nin deprem haritası değişti! 6 ilin riski arttı

1996 yılında kullanıma sunulan Türkiye’nin deprem bölgeleri haritası AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı tarafından Mart 2018’de yenilendi. Yeni deprem haritası resmen, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdi.

46 ilde deprem tehlikesi riski azalırken, 6 ilin ise deprem tehlikesi oranı arttı.

Yeni deprem haritasında; Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van’ın yer aldığı tam 46 ilimizde deprem riski azaldı.

Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon’da deprem riski arttırıldı.



HARİTAYA İTİRAZ GELDİ

Yeni yönetmelik ve haritaya, Jeofizik Mühendisleri Odası başta olmak üzere bazı meslek odaları ile bilim insanları itiraz etti. NTV'nin haberine göre, AFAD'ın yaptığı değişiklikler konusunda uyarıları değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi jeofizik uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, deprem riskinin azaltıldığı 46 ilden daha önce büyük depremlerin meydana geldiği Adana Ceyhan ve Gemlik bölgesinin aktif ray hattında bulunduğuna dikkat çekti.Barış, yeni yönetmelikte deprem riskinin düşürüldüğü yerlerde depreme dayanıklılık şartlarının da gevşetildiğini söyleyerek uyarıda bulundu.