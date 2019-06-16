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Türkiye’nin en borçlu belediyesi ankete 220 bin lira verdi!

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerden 6 gün önce memnuniyet anketi yaptırdı. 6 milyar 539 milyon 588 bin 141 lira borcu bulunan belediye söz konusu anket için özel bir şirkete 220 bin lira ödedi.

Uğur ENÇ / Kocaeli
15:05 -
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Türkiye’nin en borçlu belediyesi ankete 220 bin lira verdi!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden seçime 6 gün kala özel bir şirkete memnuniyet anketi yaptırdı. Sosyal medya hesaplarından ya da belediye hizmet ofislerinden ücretsiz olarak yaptırılabilecek anket için belediyenin 220 bin lira ödemesi tepki çekti.

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SEÇİMLERE 6 GÜN KALA

Hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimleri öncesinde AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde değişikliğe gidilmiş ve 3 dönem görev yapan belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu yerine dönemin Bilecik Valisi Tahir Büyükakın görevinden istifa ederek aday olmuştu. Büyükakın 31 Mart'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmişti.

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