Türkiye’nin en borçlu belediyesi ankete 220 bin lira verdi!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden seçime 6 gün kala özel bir şirkete memnuniyet anketi yaptırdı. Sosyal medya hesaplarından ya da belediye hizmet ofislerinden ücretsiz olarak yaptırılabilecek anket için belediyenin 220 bin lira ödemesi tepki çekti.
SEÇİMLERE 6 GÜN KALA
Hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimleri öncesinde AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde değişikliğe gidilmiş ve 3 dönem görev yapan belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu yerine dönemin Bilecik Valisi Tahir Büyükakın görevinden istifa ederek aday olmuştu. Büyükakın 31 Mart'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmişti.