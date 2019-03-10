Türkiye’nin ilk açık hava müzesini kuran kişi kimdir? (10 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Türk arkeologlar hakkında ne kadar bilgiye sahibiz sevgili hadiciler? Bugünkü sorumuz ülkemizde arkeoloji alanında önemli ilerlemeler kaydeden ve aynı zamanda olimpiyatlarda Türkiye’yi eskrim dalında temsil ederek “Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu” ünvanını kazanan kişi hakkında. Hitit hiyerogliflerini çözüme ulaştıran bunun yanı sıra Türkiye’nin ilk açık hava müzesini kuran kişi kimdir?”

TÜRKİYE’NİN İLK AÇIK HAVA MÜZESİNİ KURAN KİŞİ KİMDİR?

CEVAP: HALET ÇAMBEL

HALET ÇAMBEL KİMDİR?

Halet Çambel (27 Ağustos 1916, Berlin- 12 Ocak 2014, İstanbul), Türk arkeologtur. Hattuşaş’ın bulunduğu Boğazköy’de, stajyer olarak başladığı kazıları hayatı boyunca sürdüren Halet Çambel, bilim dünyası tarafından “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü’nde, Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuştur. Karatepe kalıntılarının ortaya çıkarılmasına ve Hitit dilinin çözülmesine katkısı büyüktür.

Türkiye'yi eskrim dalında temsil ederek Suat Fetgeri Aşeni ile birlikte “Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu” unvanını kazanmıştır. Akyaka evlerinin mimarı olmakla ünlü Nail Çakırhan’ın eşidir.