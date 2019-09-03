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Türkiye’nin kanı donmuştu! Buradan çıkarıldı

İzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanıp bırakıldığı çukur, görüntülendi. Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanın içinde, metruk yapının bahçesinde bulunan çukura gömülen Eymen'in cansız bedeninin, buradan jandarma ve polisin çalışmalarıyla çıkarıldığı bildirildi.

22:10 -
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Türkiye’nin kanı donmuştu! Buradan çıkarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, vahşi cinayeti işledikleri iddia edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in minik çocuğun cansız bedenini bıraktıkları tandır çukuru görüntülendi.

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“Kasten tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanan Serkan Elçetin ve Mine Durak'ın öldürdüğü iddia edilen minik Eymen'in cansız bedeni, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da kırsal bir alanda bulunan harabe evin bahçesindeki tandır çukurunda bulunmuştu. Evin arka kısmında bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı anlaşılan tandır çukurunda kan lekeleri olduğu görüldü.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:25 03.09.2019
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