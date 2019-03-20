Türkiye’nin konuştuğu Albay: ‘Herkes haddini hududunu bilecek’

Albay Önder İrevül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Başta Ebedi Başkomutanım Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimizi ve rahmete kavuşmuş kahraman gazilerimizi 33 yıldır aynı üniformayı giymenin onuruyla saygı ve minnetle anıyorum. Eğer benim bulunduğum mekanda Atatürk’ün adını anmaktan imtina edersen, hele hele Çanakkale Zaferi yıl dönümünde ve şehitleri anarken, yanına gelir gözüne baka baka sorarım: Sen Atatürk diye bir adamı duydun mu?

İrevül sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı bir gönderiyi de tekrar yayınladı. İrevül, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Askere düşmanlık düşmana askerliktir” sözlerini hatırlattı.