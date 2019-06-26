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Mado olayında yeni gelişme! Türkiye’nin konuştuğu cinsel ilişki görüntülerine Mado’dan açıklama

Bir çiftin restoran zinciri Mado'da olduğu iddia edilen görüntülerde cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Sosyal medyada çok konuşulan o görüntü ile ilgili Mado'dan açıklama geldi.

07:28 -
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Mado olayında yeni gelişme! Türkiye’nin konuştuğu cinsel ilişki görüntülerine Mado’dan açıklama

Skandal görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Twitter’da paylaşılan video için Ekşisözlük platformunda bir başlık açıldı.

Mado'dan cinsel ilişki videosuna açıklama

Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son güncelleme: android-time 15:43 26.06.2019
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