Türkiye’nin milyonluk millet bahçeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından İstanbul Pendik, Elazığ ve Batman'da hayata geçirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesi için düzenlenen ihalelerde sözleşmeler imzalandı.

PENDİK’TEKİ İÇİN 66 MİLYONLUK İMZA

Pendik Dumlupınar ve Fevzi Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde kalan eski maden sahasını millet bahçesine dönüştürmek için 14 Ocak 2019 tarihinde ihaleye çıkılmıştı. İhale kapsamında 1 milyon 251 bin metrekarelik alanda; millet kıraathanesi, giriş takı, giriş yapısı ile su deposu inşaatı, 284 bin 191 metrekarelik alanda da millet bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon düzenlemesi gerçekleştirilecekti. İhale kısa bir süre önce sonuçlandı ve 66 milyon 700 bin liralık teklifin sahibi Föy İnşaat ile 8 Şubat 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Pendik'teki eski maden sahasının 500 gün içinde millet bahçesi olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

150 GÜNDE TAMAMLANACAK

Batman'daki millet bahçesi projesi için de TOKİ tarafından 17 Ocak günü ihaleye çıkıldı. 730 metrekarelik alana millet kıraathanesi, 38 bin 900 metrekarelik alana da millet bahçesi düzenlemesi yapılması işini kapsayan ihaleyi 12 milyon 956 bin liraya Enam İnşaat kazandı. Firma ile 14 Şubat günü sözleşme imzalandı. İşin süresi de 150 gün.

7.9 MİLYONLUK BAHÇE

TOKİ, Elazığ'da 416 metrekarelik millet kıraathanesi ve su deposu ile 30 bin 616 metrekarelik alada millet bahçesi düzenlemesi işi için ise 28 Ocak günü ihale yaptı. İhaleyi 7 milyon 949 bin liraya Burka Yapı kazandı. Firma ile 14 Şubat günü sözleşme imzalandı. Millet bahçesi projesinin 140 günde tamamlanması öngörülüyor.