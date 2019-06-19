Türkiye’ye gökten afet yağdı! Sel, heyelan, yıldırım, hortum…

Son senelerde dolu ve fırtına felaketlerini sık sık yağaşayan Türkiye, son birkaç gündür sağanak yağışla mücadele ediyor. Yurdun dört bir yanından yağışlara bağlı afet haberleri gelirken vatandaşlar zorlu hava koşullarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ YOLU NEHRE DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi. D-650 karayolu üzerindeki Sakarya-Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

TRABZON’DA 3 ÖLÜ 7 KAYIP

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen, 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin de yaralandığı selde, yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı.

KAYGANLAŞAN YOL İSTANBUL’DA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. D-100 Karayolu’nda kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Öte yandan, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.

GEVYE’DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Geyve’deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI

Kırıkkale’de etkili olan sağanakta evi suyla dolan 79 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Osman Gazi Mahallesi’nde tek başına yaşayan Selbiye Kahraman’ın müstakil evinin suyla dolduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle eve girebildi. Yaşlı kadını, itfaiye eri sırtına alarak dışarı çıkardı.

DÜZCE’DE 2 KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Düzce'de ve Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakuplar ve Hamamüstü köyleri ile Cevizli mevkiinde bulunan evleri su bastı. Birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, ekipler ve vatandaşlar evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Mahsur kalan 8 kişi Düzce ve Gölyaka itfaiye ekipleri ile Özel İdare ekiplerinin çalışması ile evlerinden çıkartılabildi. Evlerinde mahsur kalan 4 kişi de bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere götürüldü. Özel İdare ve DSİ'ye bağlı iş makinelerinin yoğun çalışması sonucu taşan dere yatakları açılarak sel sularının boşalması sağlanırken, Cevizli mevkiinde taşan derenin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Gölyaka Efteni Gölü ile Düzce şehir merkezini birbirine bağlayan yoldaki köprülerin selden tahrip olması nedeniyle ise Düzce'den Gölyaka’ya giden tali yolda ulaşım tamamen kesildi.

MALATYA’DA YILDIRIM CAN ALDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Doğan, bahçe işleriyle uğraştığı sırada sağanak yağış başladı. Yağmurun dinmesini bekleyen Doğan bir anda üzerine düşen yıldırımla yere yığıldı. Köylüler yerde hareketsiz yatan Doğan’ı fark ederek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZLİ’DE 15 KOYUNA YILDIRIM İSABET ETTİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi Köçekderesi mevkisinde çobanlık yapan Mehmet Durmaz ile damadı Zafer Dal, koyunlarını otlatırken bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Çobanlar sürülerini alıp çadıra gitmeye çalışırken, yakındaki ormanlık alanda hayvanların otladığı bölgeye yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu. Telef olan koyunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince açılan bir çukura gömüldü.

ORDU’DA HORTUM PANİĞİ

Ordu´nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

Ordu´da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu´nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi