Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi! Bakanlık olaya el koydu!

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ile gündeme gelen Palu ailesi ile ortaya atılan iddialar kan donduruyor. Ailenin damadı Tuncel Ustael etrafında dönen cinayet, tecavüz ve işkence iddiaları henüz açıklığa kavuşmamışken olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı. Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi herkesi dehşete düşürüyor. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, cinayet, tecavüz ve işkence iddiaları ile suçlanıyor. Herkesin kafasını karıştıran olayda son olarak tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de kaybolduğu yerde kazı çalışması başlatılmıştı. Kazı çalışmaları sonucu kemikler ortaya çıktı. İşte Palu ailesi olayı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Olayın toplumda infial yaratmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Palu ailesi hakkında sağlık tedbirleri alınacağı ve ailenin damadı Tuncel Ustael hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

NTV'nin derlediği bilgilere göre; Kocaeli’de yaşayan Palu ailesinin kabusu, Tuncer Ustael’in, kızları Emine Palu ile evlenmesiyle başladı. Kendisini ‘Cinci Hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal ile kayınpederi Harun Palu dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa’ya, Ahmet Tahnal’ı öldürttü. İsa, “Ahmet, kardeşimi fuhuşa zorluyordu” deyince baba Harun Palu, suçu üstlendi.

Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

Sapık Tuncer kendisini tüm aile içinde ‘cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet’i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa’yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer’in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

HAVVA PALU, TUNCER USTAEL’E YARDIM ETMİŞ!

Anne Havva Palu'nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael'e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.

Müge Anlı canlı yayınına Tuncer Ustael ve Palu ailesini tanıyanlar bağlandı. Telefon bağlantısı kuran komşuların ifadeleri Müge Anlı'nın stüdyosunda şok etkisi yarattı. Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı.

“İŞKENCE YAPARAK TECAVÜZ ETMEKTEN HOŞLANAN BİR ADAM”

Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, anne – kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpeği Melo ile arama başlattı. Tuncer Ustael'in aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam olduğu iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ettiği öne sürülen Tuncer Ustael, erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi.

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORLAR

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

HER ŞEY TUNCER'İN GELMESİYLE BAŞLADI

Cuma günü Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşu Gülbahar Hanım da Tuncer Ustael hakkında iddialarda bulundu: “Damatları Tuncer Bey, gelene kadar evlerinde hiçbir sorun yoktu. O geldikten sonra evde sürekli olarak şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Bir gün seslerden rahatsız olup evlerine gittim.”

“Duvarların ince sıvalarına kadar kırdıklarına şahit oldum. Tepki gösterince de ‘Evde büyü var onu arıyoruz' dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Aile Tuncer Bey ne dese onu yapmaya başladı. Oturdukları evin eşyalarını bile sattılar. Bir ara evden ayrıldılar. Aydın Didim'e yerleştiler. Bir süre sonra Tuncer tek geldi. Elinde bir tomar para vardı. Parayı nereden bulduğunu sordum. Evi sattıklarını söyledi.”

Ayrıca iddia sahibi komşu, Tuncer Bey ve ailesinin Körfez ilçesindeki Ilımlıtepe'ye gittiklerini de dile getirdi. O yerin ıssız bir yer olduğunu vurguladı. Araştırmalara dahil edilmesini istedi. Anne Havva Hanım ile çocuklarının her şeyi bildiğini ancak enişte Tuncer Bey'den korktukları için sessiz kaldıklarını söyledi. Gülbahar Sadık, Tuncer Ustael'in; Havva Palu ve çocukları İsa İle Ayşe Melek'in evlerine geldiğini söyledi.

Hep birlikte hayatın normal şartlarına uygun vaziyette oturduktan sonra gariplikler zincirinin oluştuğunu söyledi. İddiaya göre; Tuncer Bey, aniden Gülbahar Hanım'ın hareket kabiliyetini kısıtladı. İsa Palu da mağdur olan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Ardından darp ettiler ve 10 tane senedi çaresiz olan Gülbahar Hanım'a zorla imzalattılar. Ayşe Melek ile anne Havva Hanım olanları sessizce izledi.

Gülbahar Sadık'ın oğlu, Hüseyin Sadık'ta konuyla ilgili dehşet veren iddialarda bulundu. Hüseyin Bey, annesinin yaşadığı darp olayından iki gün önce Havva Hanım'ın, Gülbahar Hanım'ın evine gidip emekli maaşını çaldığını iddia etti. Ayrıca Meryem'le kızı Melike'nin kaybolduklarından çok geç haberdar olduklarını dile getirdi.

Hüseyin Sadık, Meryem'in ilk eşi olan Ahmet Tahnal cinayetiyle ilgili de şok iddia da bulundu. Ahmet Tahnal'ı İsa Palu'nun öldürdüğünü, cinayeti cezai ehliyeti olmayacağı düşünülerek, baba Harun Palu'nun üstlendiğini ileri sürdü. Son olarak; Meryem'in çok aklı başında ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Tam tersi olsaydı bugün kayıp olarak aranmazdı dedi ve sözlerine nokta koydu.

Müge Anlı 3 Ocak Perşembe günü, iddialarda adı geçen herkesi canlı yayına topladı ve herkes bildiğini anlattı. Ancak en büyük bilgi Müge Anlı'daydı. Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekleri raporlarla birlikte izleyiciyle paylaştı. Meryem ve çocukları, Tuncer Ustael ile eşi Emine'nin evinde kalıyorlardı.

Müge Anlı, Tuncer Ustael'in çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan kişilerin Tuncer Ustael'in aracında iğne (enjeksiyon) bulundurduğu iddiaları da bu korkunç olayı Tuncer Ustael'in yapmış olabileceği konusunda şüpheleri artırdı. Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert progamına telefonla bağlanan Kemal Bey'in anlattıkları da bu yöndeydi.