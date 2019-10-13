Türk’ün Türk’ten başka dostu yok

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızın yanı başında bölücü terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada ses getirdi. Ancak bu seslerin birçoğu, Türkiye'nin bu haklı adımına karşı çıktı. Türkiye zaman zaman küstah tehditler boyutuna varan tepkilere rağmen geri adım atmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden ABD ve Rusya'nın “muğlak” pozisyonları Türkiye için önemli görülüyor. Bu ülkelerin operasyona açık olarak karşı olması durumunda BM'den Ankara karşıtı bir adım gelebilirdi. ABD'de harekata karşı sesler çıksa da yönetim henüz resmi bir adım atmış değil. Macaristan da ilk aşamada Avrupa Birliği'nin Türkiye karşıtı ortak açıklama yapmasının önüne geçti. Ancak daha sonra ortak açıklamaya izin verdi. Arap Birliği üyesi devletler de operasyona karşı çıktı.