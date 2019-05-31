Turnasuyu halkı 3.kez HES’e karşı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde Turnasuyu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES için yıllardır mücadele eden yöre halkı, 3. kez harekete geçmeye hazırlanıyor. Daha önce 2 kez Ordu İdare Mahkemesi’ne dava açarak kazanan yöre halkı, üçüncü mücadele öncesinde bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısına Gülyalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, muhtarlar ve yöre halkı katıldı.

“MÜCADELEYE HAZIRIZ”

Toplantıda daha önce yapılan 2 mücadele hakkında bilgi veren Ertuğrul Gazi Gönül “Aynı şirketin daha önceki projesine de dava açmıştık. Ordu İdare Mahkemesi bizi haklı buldu ve HES için verilen ÇED olumlu kararını bozdu. ikincisinde şirket projede küçük değişiklik yaparak yeniden ÇED olumlu kararı aldı. Yine dava açtık ve yine kazandık. Şirket ısrarla Turnasuyu'na HES yapmak istiyor. Derelerimiz HES'lerle kapatıldı. Yeni projelerle dereler kurutulacak. Projenin anlatıldığı gibi değil. Bu projeyi iki kez durdurduk. Israrlarının amacı halkın çıkarını değil kendi kazançlarını düşünmeleri. Buranın yapısı bozulacak. Ayrıca bu bölgenin bir bölümü heyelan alanı kapsamında. Bu projeyi üçüncü kez de engelleyeceğiz” dedi.

“İLÇEM SUSUZ KALACAK”

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise HES’e engel olmak ilçenin ve halkın yararına olduğunu dile getirerek, “HES'i engellemek halkın çıkarına olduğu için tüm süreçlerde taraf olacağız. İlçenin suyunu buradan sağlıyoruz. Halkımız susuz kalacak. Turnasuyu vadisi bölgenin can damarı. Irmak mevcut kapasitesiyle bile yaz aylarında ilçeye yetmiyor. Irmak kenarında dinlenme alanları projemiz var. Suyu olmayan ırmak neye yarar? Bugün bu projenin zararlarına suskun kalırsam yarın halk yakama yapışır. Ben bu projenin durdurulması için çaba harcayacağım. Bu proje hayata geçerse bundan dönüş yok. Çocuklarımız, torunlarımız bizden hesap sorar” diye konuştu.