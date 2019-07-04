TÜSİAD’dan tebrik ziyareti… İmamoğlu: Kimseyle aramızda mesafe yok

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, yeni seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Makam odasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından İmamoğlu, TÜSİAD heyeti ile birlikte açıklama yaparak soruları yanıtladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, İstanbul'un Türkiye'nin ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ettiğini belirterek “Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz.Önümüzdeki dönemde Sayın başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik olan adımları da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun” dedi.



“ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İstanbul'un her kavramıyla buluşma çabası içerisindeyiz. İş dünyası, inanç dünyası. Tabiri caizse bir kişiyi dahi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla, sürece herkesi katarak İstanbul'un bu dönemini ortak akılla yönetme çabası içerisindeyiz. Bu ortak akıl masasına gerçekten derin kabiliyetleri olan aynı zamanda çok ciddi hazırlıkları olan, sosyal politikalar açısından hassas oldukları alanda çok özel hazırlıkları olan TÜSİAD'ın veri tabanından faydalanmak istiyoruz. Bunları ilerleyen günlerde müşterek çalışma ortamlarında yine toplumun ve siz değerli basın mensuplarının huzurunda yapacağız. Bu sadece TÜSİAD ile değil, birçok kurum ile olacak. Bizim için hiç kimsenin birbirinden farkı yok ve herkesin İstanbul'a fayda vermesi çabası içerisindeyiz. İstanbul için hep beraber el ele gerçekten çalışmamız gerektiğinin de farkındayız” diye konuştu.

“2 YILDA ÇÖZÜM BULUNMUŞ OLMALI”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, yoksulluk ve işsizlik ile ilgili yapacakları çalışmalara ilişkin “Bizim zaten özellikle sosyal politikalar anlamında ve sosyal yardım noktasında özel çalışmalarımız var. Bu zorluğun zaten farkındayız çünkü biz sahadayız 7 aydır insanlarımızla buluşuyoruz. Burada çok sağlıklı bir tespite de ihtiyacımız var. Biz bir kamu kurumuyuz. Tespit olmadan fayda üretmek yardımda bulunmak mümkün değil. 5 günde her konuya cevap olmak elbette çok güç. Ama hızlı hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yoksulluk ve işsizlik konusunun bugünün yoğun gündemi olduğunu biliyoruz. Ama bunun geçici gündem olmasını da istiyoruz. İBB'nin 2 yıl sonra gündeminin yoksulluk ve işsizlik olmamasını bekliyoruz. Bu sorunun geçici bir sorun, 2 yıl içinde çözüm bulmuş ve artık ondan sonra gelişmeyi insanlara daha üst seviyede meslek edindirmeyi dert edinen bir kurum olmak istiyoruz. Ama bu geçiş sürecini de mutlaka vatandaşının yanında olan sistemli şekilde yani bölgesel istihdam ofisleri ile işsizliğe çare bulan yoksulluk noktasında İstanbul envanterini çıkartıp insanların temel ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyacı olan ailelere yine kurumumuzun kendi bütçesini ve yanı sıra İstanbul'un yine bu anlamda fayda veren emin bir kurum hüviyeti ile arada duran köprü olan tarzı ile bu süreci hep birlikte aşacağımızı biliyoruz. Ama ne yazık ki sadece İstanbul'un değil Türkiye'mizin ciddi anlamda ekonomi noktasında sorunları vardır. Tabi bunun neticesi olarak da 30 yılın en büyük işsizlik oranlarını yaşıyoruz. Bu da bir seferberlik konusu” açıklaması yaptı.



“KİMSEYLE ARAMIZDA MESAFE YOK”

Kreşlerle ilgili iş insanlarına yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Zaten o günden sonra randevu istediler hemen. İşin esprisi ama biz o niyeti görüyoruz TÜSİAD'da ve içindeki insanlarda. Bu konuda açıkçası taahhütleri de olacak. Sadece TÜSİAD'ın değil herkesin olacak. Bizi bireysel arayan aileler var. Çünkü gerçekten bu şehir bir çocuk kenti. Biz çocuklarımızı gençlerimizi iyi yetiştirdiğimiz takdirde şehrimizin ve ülkemizin geleceği teminat altında olur. İyi yetiştirmediğimiz zaman gerçekten bu ülkeyi başka tehditler bekler. Bu konuda bir seferberlik zaten planımızda var” dedi.

“ÖNCE KADIN VE ÇOCUK DEMELERİ LAZIM”

TÜSİAD'ın hazırladıkları dosyaları kendilerine ilettiğini belirten İmamoğlu “TÜSİAD'ın bu konuda var olan çalışmaları araştırmaları var. Olması demek zaten niyetleri var demek. Ama bunların sahaya erişmesi için bir kamu kurumuyla ilişki kurmaları gerekiyor. Aslında bizim niyetimizle kendilerinin ürettikleri örtüştü. Elbette burada ciddi bir işbirliği olacak. Bu konuda rahat konuşuyorum çünkü öyle bir gücü bize verdiler. Türkiye'nin diğer kurumlarıyla sanayi odası ile ticaret odası ile MÜSİAD ile başka kurum ve kuruluşları ile de irtibat kuracağız. Kimseyle aramızda bir mesafe yok. Yani ekstra bir yakınlık yok. Herkesle aynı mesafedeyiz. Bu bahsettiğim kurumlarla seçim öncesinde randevu talep ettik bunları anlatalım istedik. Bir kısmıyla buluşabildik bir kısmıyla randevu oluşturulamadı. Ama sanıyorum bundan sonraki süreçte onlar da önce toplum diyecekse önce kadın çocuk ve bu ülkenin gelişimi diyecekse muhtemelen masada en güçlü şekilde olacaklardır” diye konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de kreş konusunda birkaç senedir çalışma yaptıklarını kaydederek bu konuyu Ankara'da birçok ortamda gündeme getirdiklerini kadınların istihdamının çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Başkan yardımcısı Murat Özyeğin ise İstanbul'un daha girişimci bir şehir olması da bizim çalışmalarımız arasında. Sayın başkanla çalışmalarımızı projelerimizi paylaşacağız” dedi.

TALEP MASASI KURULDU

İBB Başkanlık binasında bugün itibari ile ‘talep masası' kuruldu. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olduğu günden beri İBB binası önünde başkana sorunları anlatmak ve yardım istemek için bekleyen vatandaşlar bina içinde kurulan masaya yönlendirilmeye başlandı. Talep masasına gelen en yoğun şikayet işsizlik ve yoksulluk. Gelen talepler, çözüm üretmek üzere ilgili birimlere yönlendirilecek.