“Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin” repliği hangi filmden?

Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen ve Adile Naşit gibi Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin bir araya geldiği filmler hala aynı şekilde sevilerek izleniyor. Kahkaha tufanı yaratan bu filmlerinde birçok repliği de günümüzde dahi hatırlanıyor. Bunlardan biri de “Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin” repliğidir. Peki bu filmin adı ne?

“TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ” REPLİĞİNİN GEÇTİĞİ FİLM

Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı film, “Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin” repliği ile akıllara kazınmıştı.

CEVAP: Tosun Paşa

TOSUN PAŞA KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla’yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları’na vermeye karar verir.

Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban’ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla’ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

Oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, bol güldürü unsurları içeren, eğlenceli ve kadrosu sağlam bir film.