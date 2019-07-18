Tutuklu kalpazanın oğlu da aynı suçtan tutuklandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri geçtiğimiz yıl 1 milyon lira sahte para ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan H.T.'nin oğlu H.U.T.'nin kalpazanlık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin babasından öğrendiği tekniklerle sahte para bastığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin bastığı banknotları yüzde 25 komisyon karşılığında sattığı anlaşıldı.

SAHTE 67 BİN 400 DOLAR VE 21 BİN 500 TL



H.U.T.'da sahte dolar ve TL alan şüphelilerin, özellikle bankamatikten para çeken emeklileri, turistleri ve işyeri sahiplerini hedef aldığı anlaşıldı. Çalışmaların ardından H.U.T. Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar sahte para ele geçirildi. H.U.T.'nin evinde yapan aramada ise 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte para bulundu. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.