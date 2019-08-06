Tuzla Hacet Deresi yaşam vadisi olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Hacet Deresi'nde süren ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmaları denetleyen İmamoğlu, dere yatağında evleri bulunan vatandaşların sorunlarını da dinledi ve çözümü için yetkililere talimat verdi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu “Çalışmalar yavaş gidiyordu hızlanacak. Yaklaşık 130 bin metrekarelik yeşil alan. Ormana ait yerler katılırsa tahmin ediyorum 200 binin üzerine çıkabiliyor aktif alanımız. Kuvvetli bir yeşil alan. Yaşam vadileri kapsamında düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Tümüyle bu yeşil alanları geziyorum. Hepsinde de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çünkü insanların talepleri yeşil alanlar konusunda çok yoğun. Burası da onlardan birisi” dedi.

“İNŞALLAH İLKBAHARI BURADA KARŞILARIZ”

Bu tür yerlerin sadece yeşil alan değil kimliği fonksiyonu olan yerler olmasını istediklerini ifade eden İmamoğlu “Fonksiyondan kastımız toplanılabilen etkinliklerin yapılabildiği aktif alanlar olsun. Burada çevrede oturan insanların sosyalleşebildiği alanlar olsun. Bu yönüyle de fiziksel düzenlemelerimizle hızlıca yolumuza devam edeceğiz. Bu sene sonu bitirilmesi tasarlanıyordu ama iyimser bir tahmin bu. Biraz daha ötelersek diyelim ki inşallah ilkbaharı burada karşılamış oluruz” diye konuştu.