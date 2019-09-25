Tuzla’daki kimya fabrikasındaki yangının nedeni belirlenemedi

İstanbul Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada 18 Eylül günü yangın çıktı. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı. Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı. Yangının ardından İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ön inceleme raporu bugün çıktı. Raporda, “çıkış emareleri ortadan kalktığından” yangının sebebinin tespit edilemediği belirtildi. Raporda “Yangının seyri ve söndürülmesine müteakip tarafımızdan yapılan inceleme neticesinde; yangının başlangıç ve ağırlık merkezinin fabrikanın idari ve ofis bölümünün arka tarafında, üretim ve depolama bölümünde bulunan kimyasal maddelerin üretim alanlarına transfer edildiği ve işlendiği kısım olduğu anlaşılmıştır. Bu bölümde yapılan araştırmada; kimyasal madde yangınının yüksek ısı nedeniyle vermiş olduğu ağır hasardan dolayı yangının çıkış emareleri ortadan kalktığından, yangının çıkış sebebi tespit edilememiştir” denildi.