TYP personel alımı başvurusu: İŞKUR TYP personel alımı nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvuruları için işlemler sürüyor. TYP, bugün de başvuruları kabul etmeyi sürdürecek. İŞKUR TYP aracılığıyla özel güvenlik, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi için personel alımı ilanı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruları TYP başvuru ekranından alacak…

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR’a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından ‘MEB Güvenlik’, ‘MEB Çevre Düzenlemesi’, ‘MEB bakım onarım ve temizlik’ seçeneğini seçip ‘Ara’ butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.