Üç aylar ne zaman başlıyor? 2019 Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman?

İslam aleminin en önemli zamanları olan üç aylar tarihi ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Peki üç aylar ne zamana başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Üç aylar, müminlerin yıl boyunca en önemdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç ayları İslam dünyası için önemli kılan nedenlerden biri de beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Peki üç aylar ne zamana başlayacak? Üç ayların ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI TARİHİ

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)