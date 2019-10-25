Üç dakikada lüks aracın farını söküp kaçtı

Olay, Hamidiye Mahallesi, Hasdal Caddesi’nde meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında motosikletle caddeye gelen kasklı iki şüpheli park halinde olan lüks otomobile yöneldi. Şüpheliler, otomobilin sağ ön farını 3 dakikada sökerek, çaldı. Kasklı şüpheliler daha sonra buradan uzaklaştı. Şüphelilerin otomobil farını çalmaları kameralara yansıdı.

ARAÇTA 24 BİN TL HASAR OLUŞTU

Otomobilin sahibi Mustafa Eren, Aracımı park ettim, bir sonraki gün geldiğimde farın yerinde olmadığını gördüm, çok şaşırdım. Güvenlik kameralarına baktığımızda gece 3’te kasklı iki kişinin arabamın farının sökerek gasp ettiğini fark ettim. 24 bin lira civarında aracımda hasar kaydı oluştu. Ayrıca kaskoya ödediğim ücretim de arttı. Aracımın değeri şu an da 160- 170 bin lira ama bugün satmış olsam 25 bin lira daha düşük rakama vereceğim. Çalan kişi 2-3 bin liraya satacaktır. dedi.

‘3 DAKİKA 22 SANİYEDE SÖKÜYORLAR’

Başına böyle bir şeyin ilk defa geldiğini belirten Eren, 3 dakika 22 saniyede söküyorlar farı, özellikle kameradan dakika tuttum, gelmeleri ve gitmeleri bu kadar sürüyor diye konuştu. (DHA)