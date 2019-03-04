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Üçüncü cemre düştü mü? Üçüncü cemre nereye düşer?

İlkbaharın habericisi kabul edilen cemre düşmeye devam ediyor. İlk iki cemrenin düşmesinin ardından vatandaşlar üçüncü cemre düştü mü merak etmeye başladı. Peki, üçüncü cemre ne zaman, nereye düşüyor?

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Üçüncü cemre düştü mü? Üçüncü cemre nereye düşer?

2019 yılında üçüncü cemre nereye düşecek? Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşücek? Soğuk geçen ayların ardından ise cemre ne zaman düşecek merak konusu oldu. Peki cemre nedir? İşte cemre hakkında bilinmesi gerekenler.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

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