Uğur Dündar belgeseli bu akşam Alaçatı’da

Gazeteci Gökmen Ulu’nun yönetmenliğini yaptığı UĞUR DÜNDAR belgeseli izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın hayatının anlatıldığı belgesel Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran’ın davetiyle bu akşam saat 21.00’de Çeşme-Alaçatı Amfitiyatro’da vatandaşlara ücretsiz gösterilecek.

Gösterimin duyurusunu twitter hesabından paylaşan Dündar, “Meslekteki 50’nci yılımız nedeniyle Gökmen Ulu kardeşimiz tarafından hazırlanan UĞUR DÜNDAR belgeseli bu akşam Çeşme-Alaçatı Amfitiyatro’da… Belediye Başkanı @MEkremOran ‘ın davetiyle organize edilen ücretsiz gösteri, saat 21.00’de başlayacak. Halkımızı bekliyoruz…”

