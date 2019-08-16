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Uğur Dündar belgeseli bu akşam Dibeklihan’da

Mesleğinde 50. Yılını dolduran Uğur Dündar’ın hayatını anlatan belgesel filmin gösterimi bu akşam saat 21:00'da Bodrum Dibeklihan'da yapılacak.

16:14 -
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Uğur Dündar belgeseli bu akşam Dibeklihan’da

Gökmen Ulu’nun yönetmenliğini yaptığı “Uğur Dündar belgeseli” bu akşam Bodrum Dibeklihan Sanat Köyü’nde vatandaşlar için ekrana gelecek. Geceye Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de katılacak.

Özdil belgesel gösterimini “Değerli ağabeyimin 50 yıllık meslek yaşamının anlatıldığı Uğur Dündar Belgeseli, kendisinin de katılımıyla, bugün saat 21'de Bodrum'da Dibeklihan'da” sözleriyle duyurdu.

Belgesel 30 Ağustos Cuma Çanakkale Özgürlük Parkı, 31 Ağustos Cumartesi Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 21:00’de başlayacak.

Son güncelleme: android-time 16:19 16.08.2019
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