Uğur Dündar: Benim hayatım yaşlanmak için yaşanan bir hayat olmadı

Belgeselin yönetmeni, SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, gösterim öncesinde konuşma yaptı.

Belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ulu, “En büyük teşekkür ise 50 yıldır halkı için fedakarca çalışan Uğur Dündar ustamıza” dedi.

Uğur Dündar'ın Türkiye'nin en değerli insan hazinelerinden olduğunu belirten Ulu, “O hayatının önemli bir kısımını topluma vakfetti. Bizlere, dürüst, cesur ve çalışkan bir kişinin tek başına neleri değiştirebileceğini gösterdi” diye konuştu. Ulu, Dündar'ın sorunların çözümüne katkı yaptığı haber ve yayınlardan bazı örnekler verdi. Geçen hafta Uğur Dündar'a verilen “kitap okuma cezası”na da değinen Ulu, “Eğer bu ceza onanırsa ben elime Uğur Dündar'ın kitabını alarak o kütüphanenin önünde olacağım. Siz de var mısınız” diye seslendi. Topluluğun hep bir ağızdan “Varız” demesi üzerine Ulu, “Şaşırmadım, çünkü Dündar halkın temsilcisi. O nedenle bu ceza hepimizedir” dedi.

Heyecanlı, kahkahalı ve duygusal anların yaşandığı belgesel gösteriminin ardından Uğur Dündar alkışlarla sahneye çıktı.

Halkı selamlayan Dündar, “Beni sizlerin dışında hiçbir güç böyle eğemedi” dedi.

Dündar, “Sizin gerçekleri öğrenme hakkınız karşısında eğildim. Hiçbir maddi karşılık beklemeden bu belgesel için çalışan Gökmen Ulu kardeşime teşekkür ediyorum. Mesleğimin ilk gününden bugüne kadar başarımda katkısı olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Benimle birlikte cendere içinde yaşamayı göze alan sevgili eşim Yasemin'e ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bir kez daha dünyaya gelsem, bin kez daha aynı Uğur Dündar olmak isterdim. Siz de beni izlemeye devam ettiğiniz sürece ben bu işe devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Dündar, “Benim hayatım yaşlanmak için yaşanan bir hayat olmadı. Geride güzel bir iz bırakmak için uğraştım. Sabırla belgeselimizi izlemenizden anlıyorum ki; eh, bir şeyler yapmışım. Hepiniz var olun” diye konuştu.

Program sonrasında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Uğur Dündar'a çiçek ve üstünde Atatürk silueti bulunan saat takdim etti.

Dündar konuşmasının ardından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önüne kurulan stantlarda sevenlerinin kitaplarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

Yüzlerce vatandaş, Dündar ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.