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Uğur Dündar için büyük buluşma

Gazeteci Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı, “Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar” adlı kitabın ilk imza günü bugün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Yılmaz Özdil, Müjdat Gezen ve usta gazetecilerin yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda sanatçı, akademisyen, spor ve iş insanı da katıldı.

Fatma VURGUN
16:50 -
Haberler Gündem
Uğur Dündar için büyük buluşma

İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Uğur Dündar’ın yaşamını anlatan Gökmen Ulu imzalı belgeselin gösterimi yapıldı.

Uğur Dündar’ın hayatını Gökmen Ulu yazdığı kitapla ölümsüzleştirdi…

“ÖYLESİNE DOLU BİR YAŞAM Kİ…”

Programda konuşan Gökmen Ulu “Öylesine dolu bir yaşam var ki önümüzde bir belgesele sığması imkansız. O nedenle bu kitap doğdu. Uğur Dündar'ın hayatının en önemli kesitlerini bu kitapta detaylarıyla anlatma fırsatı buldum. Her daim topluma ışık olması ve ilham olması için yazıldı. Çünkü Uğur Dündar ülkemizin en önemli değerlerinden” dedi.

DÜNDAR: BENİM HAYATIM CENDERE İÇİNDE GEÇMİŞ

Uğur Dündar’da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“İnsanın kendi hayatından bahsetmesi garip geliyor. Ama Gökmen'in benim hayatımı anlatılır bulması olağanüstü gördüğü ve harika bir kitap çıkardığı İçin çok teşekkür ediyorum.”

Törene ünlü isimler katıldı…

“Benim hayatım cendere içinde geçmiş. Geride hiçbir kirli izin bulunmadığı, babamdan devraldığım şerefli soyadımın evlatlarıma aynı temizlikte bırakabileceğim bir serüven. Olağanüstü bir serüven. O tanımlama boşuna değil. Ben yaşlanmak için doğmamış bir insanım.”

Sanatçı Levent Üzümcü

“Hiçbir gücün önünde eğilip bükülmemekten onur duyuyorum. İç huzuru yaşayan, halkına yalan söylememiş, kimseye iftira atmamış olmanın, gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya sarılmış olmanın getirdiği bahtiyarlığı yaşıyorum.”

ETKİNLİKTE BÜYÜK İLGİ

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan belgeselin ardından kitap imzalama etkinliğine geçildi.

Ünlü sunucu Defne Samyeli de Uğur Dündar için imzaladı…

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçıların yer aldığı ünlü isimler kitabın sayfalarına okurlar için imzalarını attılar.

Gazeteci Ümit Zileli

Kitabın ilk sayfasını da Uğur Dündar imzaladı.

Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil

TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene gazeteciler; Yılmaz Özdil, Ümit Zileli, Korcan Karar, sanatçı Müjdat Gezen, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukat Murat Ergün, sunucu Defne Samyeli, sanatçı ve siyasetçi Berhan Şimşek, sanatçı Levent Üzümcü, gazeteci-siyasetçi Barış Yarkadaş’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı, gazeteci, akademisyen, hukukçu, iş ve spor adamı da katıldı.

Etkinliğe vatandaşların ilgisi büyük oldu. Saatler süren imza töreninde ünlü isimler, Dündar’ın kitabını vatandaşlar için imzaladı.

Avukat Aziz Yıldırım Barış Yarkadaş Defne Samyeli Fenerbahçe Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Gökmen Ulu istanbul konser Müjdat Gezen Uğur Dündar Ümit Zileli Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 16:53 07.12.2019
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