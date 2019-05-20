Uğur Dündar ile Halk Arenası Ekrem İmamoğlu ile dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatası YSK tarafından geri alınan Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar’a konuk oluyor. 23 Mayıs saat 21:00’de SÖZCÜ gazetesinin YouTube, Facebook, Twitter ve İnstagram sayfalarından ve sozcu.com.tr sitesinden canlı yayınlanacak olan Uğur Dündar ile Halk Arenası Beylikdüzü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde…

Uğur Dündar ile Halk Arenası’nı nasıl izleyebilirsiniz?

Uğur Dündar ile Halk Arenası, SÖZCÜ gazetesinin internet ve sosyal medyadan yayın yapan TV kanalı SÖZCÜ TV’den canlı yayınlanacak.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nı saat tam 21:00'de sozcu.com.tr internet sitesinden, SÖZCÜ'nün YouTube, Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından izleyebilirsiniz. İşte SÖZCÜ gazetesinin YouTube ve sosyal medya hesapları…

YouTube: https://www.youtube.com/c/SozcuTr

Facebook: https://www.facebook.com/sozcugazetesi/

Twitter: https://twitter.com/gazetesozcu

İnstagram: https://www.instagram.com/sozcucomtr/