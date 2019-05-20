Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uğur Dündar ile Halk Arenası Ekrem İmamoğlu ile dönüyor

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fenomen program Uğur Dündar İle Halk Arenası'na konuk oluyor. Halk Arenası, SÖZCÜ gazetesinin Facebook, YouTube, Twitter ve İnstagram sayfalarından ayrıca sozcu.com.tr sitesinden canlı yayınlanacak.

12:41 -
Haberler Gündem
Uğur Dündar ile Halk Arenası Ekrem İmamoğlu ile dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatası YSK tarafından geri alınan Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar’a konuk oluyor. 23 Mayıs saat 21:00’de SÖZCÜ gazetesinin YouTube, Facebook, Twitter ve İnstagram sayfalarından ve sozcu.com.tr sitesinden canlı yayınlanacak olan Uğur Dündar ile Halk Arenası Beylikdüzü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde…

 

Uğur Dündar ile Halk Arenası’nı nasıl izleyebilirsiniz?

Uğur Dündar ile Halk Arenası, SÖZCÜ gazetesinin internet ve sosyal medyadan yayın yapan TV kanalı SÖZCÜ TV’den canlı yayınlanacak.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nı saat tam 21:00'de sozcu.com.tr internet sitesinden, SÖZCÜ'nün YouTube, Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından izleyebilirsiniz. İşte SÖZCÜ gazetesinin YouTube ve sosyal medya hesapları…

YouTube: https://www.youtube.com/c/SozcuTr

Facebook: https://www.facebook.com/sozcugazetesi/

Twitter: https://twitter.com/gazetesozcu

İnstagram: https://www.instagram.com/sozcucomtr/

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 13:19 20.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more