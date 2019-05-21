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Uğur Dündar ile Halk Arenası SÖZCÜ TV ile geri dönüyor

Uğur Dündar ile Halk Arenası 23 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'de Ekrem İmamoğlu ile geri dönüyor. Fenomen programı SÖZCÜ'nün Youtube, Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından ve sozcu.com.tr 'den izleyebilirsiniz. SÖZCÜ TV'yi nasıl izleyebileceğiniz haberimizin detaylarında yer alıyor.

13:50 -
Haberler Gündem

Efsane program Uğur Dündar ile Halk Arenası SÖZCÜ TV ile sevenleriyle buluşuyor. 23 Mayıs Perşembe günü saat 21:00’da izleyicisiyle buluşacak Halk Arenası’nın ilk konuğu ise; her sözü gündem, her hareketi olay olan, 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığını kazanan ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak ilk program yine Türkiye’nin gündemi olacak…

Peki Türkiye’nin özlemle beklediği Halk Arenası’nı nasıl izleyeceksiniz?

Uğur Dündar ile Halk Arenası’nı canlı yayından takip etmek oldukça basit…

Yapmanız gereken;

Program saatinde sozcu.com.tr’yi takip ederek canlı yayını izleyebilirsiniz. Yine sozcu.com.tr’nin App Store ve Google Play‘de yer alan ücretsiz uygulamasını da telefonunuza yükleyerek; programla ilgili tüm detayları, bir sonraki programın gününü, saati ve konuklarını önceden öğrenebilirsiniz.

Ayrıca;

SÖZCÜ’nün Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarındaki SÖZCÜ TV’den da Halk Arenası canlı yayınını takip edebileceksiniz.

Ücretsiz üye olabileceğiniz Sosyal Medya platformlarımıza aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz;

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23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 14:51 21.05.2019
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