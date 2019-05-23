Uğur Dündar ile Halk Arenası’nın bugünkü konuğu Ekrem İmamoğlu… Sözcü TV nasıl izlenir?

Uğur Dündar ile Halk Arenası SÖZCÜ TV ile sevenleriyle buluşuyor. Bugün saat 21:00'da izleyicisiyle buluşacak Halk Arenası'nın ilk konuğu ise; 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığını kazanan ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ilk program Türkiye'nin gündemine damgasını vuracak.

Peki Türkiye'nin özlemle beklediği Halk Arenası'nı nasıl izleyeceksiniz?

Uğur Dündar ile Halk Arenası'nı canlı yayından takip etmek oldukça basit…

Yapmanız gereken;

Program saatinde sozcu.com.tr'yi takip ederek canlı yayını izleyebilirsiniz. Yine sozcu.com.tr'nin App Store ve Google Play‘de yer alan ücretsiz uygulamasını da telefonunuza yükleyerek; programla ilgili tüm detayları, bir sonraki programın gününü, saati ve konuklarını önceden öğrenebilirsiniz.

Ayrıca;

SÖZCÜ'nün Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarındaki SÖZCÜ TV'den da Halk Arenası canlı yayınını takip edebileceksiniz.

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