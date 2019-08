Uğur Dündar Kaz Dağları’nda!

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı.

Çevrecileri ayağa kaldıran olay sonrasında madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan mücadele, ülkenin dört bir yanından gelen destekler ile devam ediyor.

İLGİLİ HABER Uğur Dündar belgeseline Çanakkale'de büyük ilgi

“ALTIN MI SU MU DERSENİZ, BİN DEFA SU KAYNAĞI DERİZ”

Usta gazeteci Uğur Dündar da bugün Kaz Dağları'na gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Dündar'a Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve daire amirleri eşlik etti.

İlk olarak katliamın gerçekleştiği şantiye alanında giden Dündar burada yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında söz alan Dündar, su kaynakları ve doğanın korunmasının görevleri olduğunun vurgusunu yaprak şunları söyledi:

“Bu coğrafya büyük depreme gerek kalmadan, fay hareketleri ile yer altı sularını her zaman ağır metaller ile kirletebilecek bir riskli bölgedir. Hele bu türlü siyanürlü üretimin yapılması sonucu oluşabilecek bir fay kırığı bilim insanlarının bile öngöremeyeceği çok büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Bu coğrafyada sadece bu atıncıların değil, yaşayan tüm canlıların en az onlar kadar hakkı var. Biz her şeyden önce bu canlı haklarına saygı bekliyoruz. Biz her şeyden önce su kaynaklarımızı ve o su kaynaklarını koruyan doğal zenginliklerimizi özenle korumak zorundayız. Altın mı su kaynağı mı derseniz bin defa su kaynağı, bin defa doğa deriz. Bunu korumak bizim görevimiz. Bu ormanlar kolay oluşmadı. Buraların talan edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Buna saygı duyulmasını istiyoruz. Saygı duyuluncaya kadar da bu mücadeleyi devam ettireceğiz.”

Dündar açıklamasının ardından Su ve Vicdan Nöbeti kamp alanına geçerek incelemelerini sürdürdü.