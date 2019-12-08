Uğur Dündar’a büyük ilgi

Gazeteci Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı, ‘Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar’ için İstinye Park D&R’da imza günü düzenlendi.

OKURLARIYLA TEK TEK SOHBET ETTİ

Üç saat süren imza gününde Gökmen Ulu’yu yalnız bırakmayan ve yüzlerce kitap imzalayan duayen gazeteci ve Sözcü yazarı Uğur Dündar, okuyucularıyla tek tek sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

Gazetecilik hayatı başarılar ile dolu olan, meslekte pek çok ismi yetiştirmiş ve yaptığı haberler ile efsaneleşmiş gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını yine meslektaşı olan gazeteci-siyasetçi Gökmen Ulu kaleme aldı.