Uğur Dündar’a Cumhuriyet Sözcüsü ödülü

Uluslararası Lions Dernekleri tarafından geleneksel hale getirilen Cumhuriyet gecesi, Bursa’da bir otelde düzenlendi. Gecede aynı zamanda Cumhuriyet Sözcüsü ödülü de gazetemiz yazarı Uğur Dündar’a verildi.

ONUR KONUĞU UĞUR DÜNDAR

Ödülü almak için sahneye 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nükhet Tuzlacıoğlu tarafından davet edilen onur konuğu Uğur Dündar, 96 yıl içerisinde değişen ve gelişen dünya düzeni ekseninde Cumhuriyet ve edinimleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

“YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN DEMOKRASİ”

Mesleğinde 50. yılı bağımsız ve cesur bir gazeteci olarak tamamlamanın onuruyla kendisine sunulan ‘Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü’nü alan Dündar, “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi” diyerek, sözlerini sonlandırdı.