Uğur Dündar’dan Gökçek’e tokat gibi cevap!

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AKP’li Binali Yıldırım’ın İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programı duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunmasını istemesiyle ilgili Yıldırım’la görüştüğünü ifade eden Gökçek, “Binali beyle görüştüm; ‘Sayın başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz?’ dedim. ‘ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Binali Yıldırım Uğur Dündar'ı istedi

Gökçek’in yazdığı bu mesaja duayen gazeteci Uğur Dündar’dan cevap gecikmedi. Gökçek’i etiketleyen Dündar, “Sn. M.Gökçek böyle yazdığına göre ben o oturumu son derece adil yönetmişim demektir. Nitekim Sn. Dengir Mir Mehmet Fırat, Sn. Kılıçdaroğlu ile, Sn. Erdoğan da Sn. Baykal ile yaptığı tartışmalardan sonra bana teşekkür etmişlerdir. Melih Bey aynaya baktığında neden kaybettiğini anlar!” dedi.