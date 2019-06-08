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Uğur Dündar’dan Gökçek’e tokat gibi cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP'li Binali Yıldırım'ın, İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programı duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunmasını istemesiyle ilgili bir açıklama da Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Konuyla ilgili Yıldırım'la görüştüğünü ifade eden Gökçek, Uğur Dündar'a güvenmemesi gerektiğini söyledi. Gökçek'in bu açıklamasınaysa duayen gazeteci Dündar'dan tokat gibi cevap gecikmedi.

20:23 -
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Uğur Dündar’dan Gökçek’e tokat gibi cevap!

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AKP’li Binali Yıldırım’ın İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programı duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunmasını istemesiyle ilgili Yıldırım’la görüştüğünü ifade eden Gökçek, “Binali beyle görüştüm; ‘Sayın başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz?’ dedim. ‘ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

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Gökçek’in yazdığı bu mesaja duayen gazeteci Uğur Dündar’dan cevap gecikmedi. Gökçek’i etiketleyen Dündar, “Sn. M.Gökçek böyle yazdığına göre ben o oturumu son derece adil yönetmişim demektir. Nitekim Sn. Dengir Mir Mehmet Fırat, Sn. Kılıçdaroğlu ile, Sn. Erdoğan da Sn. Baykal ile yaptığı tartışmalardan sonra bana teşekkür etmişlerdir. Melih Bey aynaya baktığında neden kaybettiğini anlar!” dedi.

Son güncelleme: android-time 20:28 08.06.2019
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