Uğur Dündar’dan ‘Sözcü’ çağrısı: O karar kaldırılmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Sözcü’ye yönelik kumpas davasına değindi.

“Türk basının yeni amiral gemisinin” Sözcü gazetesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Bütün ömrü FETÖ’yle mücadeleyle geçen Sözcü yazarları terör örgütüne yardımdan yargılanıyor yahu… Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur” dedi.

CHP liderinin bu sözlerine ilişkin bir yorum da duayen gazeteci Sözcü yazarı Uğur Dündar’dan geldi.

“YARGI BU GERÇEĞİ GÖRMELİ”

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Medyamızın ‘Amiral Gemisi’ SÖZCÜ Gazetesi’nin Atatürkçü, yurtsever sahibi Burak Akbay’ı, FETÖ’ye yardımdan kırmızı bültenle aramak, sadece aynı bültenle aranan gerçek FETÖ’culere yakalandıklarında savunma ve kaçma imkânı sağlar. Yargımız bu gerçeği görmeli ve o kararı kaldırmalı” dedi.