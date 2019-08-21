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Uğur Dündar’ın acı günü!

SÖZCÜ yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar'ın kayınpederi Baykal Çaygöz hayatını kaybetti.

17:27 -
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Uğur Dündar’ın acı günü!

Uğur Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada, “İzmir’in yetiştirdiği ünlü seramik sanatçısı ve ressam kayınvalidem merhume Ümran Baradan’ın eşi, İnş. Yük. Müh. değerli insan Baykal Çaygöz’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi Perşembe günü, İzmir-Alsancak Hocazade Camisi’nden, öğle namazını müteakiben kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sözcü ailesi olarak gazetemiz yazarı Sayın Uğur Dündar’ın kayınpederi Sayın Baykal Çaygöz’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Son güncelleme: android-time 17:33 21.08.2019
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