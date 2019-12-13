Uğur Dündar’ın konuğu Ekrem İmamoğlu oldu!

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın Tele1’de ilk kez ekranlara gelen Demokrasi Arenası programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesinin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 1 kuruşun hesabı konusunda sorumlu olduğunu belirtti ve İBB’deki çalışanların vatandaşı reddedemeyeceğini ifade etti.

2011-2019 arasında bütçe yönetiminin çok kötü yapıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, seçim ekonomisiyle bir şehrin getirildiği hali tanımladı.

“SUSMA ZAMANI DEĞİL”

‘Susma zamanı değil’ diyen İmamoğlu, 6 milyarlık bir borç devraldıklarını ifade ettiği açıklamasında 23 Haziran’dan önce 1 milyar liranın dağıtıldığını açıkladı. İmamoğlu, makama geldiklerinde kasada para kalmadığını, İBB’nin maaşları ödeyemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Atıl durumdaki projelere de değinen İmamoğlu, durmuş projelerle ilgili eski yönetime sitem etti. Yıllarca Beylikdüzü’ne proje yapılmadığını belirten İmamoğlu, yatırımların geçtiğimiz dönemde yalnızca bir partinin belediyelerinde yapıldığını belirtti.

Ara dönem İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın ‘daha çok oy verene metro yapacağız’ sözlerini hatırlatan İmamoğlu, bunun belediye projelerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

“YA KANAL YA İSTANBUL”



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Oturarak belediye başkanlığı yapılmayacağını en iyi kendisi bilir’ derken, Erdoğan’ın ‘İşine bak’ sözlerine ‘Zaten işime bakıyorum’ yanıtını verdi.

İmamoğlu, 1994 yılında Erdoğan’ın kendilerinin köfteci dükkanını ziyaret ettiğini belirtti ve döneme ait anılarını paylaştı. Kanal İstanbul projesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı tartışmalara değinen Ekrem İmamoğlu, “Ya kanal ya İstanbul” ifadeleriyle Erdoğan’ın baskılarını eleştirdi.