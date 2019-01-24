Uğur Mumcu, Türkiye’nin dört bir yanında anıldı

Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu’nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü.

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı’na, sonrasında da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı. Uğur Mumcu’nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, şarkılar da seslendirildi.

KILIÇDAROĞLU: KATİLLER NEDEN BULUNMUYOR?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcu’nun katledilişinin 26’ncı yılı olduğunu söyledi.Dönemin yetkililerinin “katilleri yakalayacağız, onları yargılayacağız, adalete teslim edeceğiz” şeklinde söz verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “26 yıl geçti, katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede kalemini eğmeyen, dik tutan, onurlu, korkuya ve baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi. Bu katillerin bulunması gerekirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bunun yapılmadığını ve siyasal iktidarların görevlerini yerine getirmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Üzgünüz, üzüntülüyüz. Gerçekten de anlatırken ve ifade ederken büyük zorluk çekiyorum. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi, ‘biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatında, emniyetin istihbaratından bilgi alıyoruz’ diyor. Eğer siz bu devleti adaletle yönetecekseniz, o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Kalemini eğmeyen, bükmeyen insanların katillerinin yakalanması için seferber edilmeliydi.

Bir siyasal partinin belediye başkan adaylarının şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye’de, devlette yaşıyoruz? Bir istihbarat devleti mi burası, bir aile şirketi mi yönetiyoruz? Uğur Mumcu, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir basın mensubu. Kalemini dik ve onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden, haksızlığa direnen bir kişi. Ve siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat örgütlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz.”

“Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var”

Bugünün, Türkiye’nin tanınmış siyasetçi ve gazetecilerinden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın da ölümlerinin seneidevriyesi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Onları da saygıyla rahmetle anıyoruz. Hablemitoğlu hala katilleri bulunmadı ve sormak istiyorum neden bulunmuyor bunların katilleri? Bizlerin telefonları saat saat izlenirken, bu katiller neden ellerini kollarını sallayarak Türkiye’de geziyorlar. Ben bunları söylemezsem, ülkeme ve vatandaşıma karşı görevimi yerine getirmemiş olurum. Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var.

Bu ülke adaletle, barış ve demokrasi içinde yönetilmeli, biz bunları istiyoruz. Elbetteki bütün siyasal partilere saygılıyız ama bütün siyasal partiler adaletle davranmak zorundadır. Hukuk içinde davranmak zorundadır. Devlet dediğiniz kurum, bir siyasal partinin egemenliğinde olamaz. O zaman hanedanlık olur. Ne zamandan beri Türkiye hanedanlıkla yönetilme konusunda bir karar aldı? Ama baskı ve zulümle böyle bir sürecin içine Türkiye sokulmuş vaziyette. Buna direneceğiz, sessiz durmayacağız ve konuşacağız.”

Bugün usta kalem Mumcu Türkiye’nin birçok yerinde anıldı…



BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Uğur Mumcu için anma programı düzenledi. Törende konuşan CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanış, “Bugün burada onu unutmadığımızı, hiç bir zaman unutmayacağımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Yaktığı mumun ışığından bugün de yarın da faydalanmaya devam edeceğiz. 26 yıl önce bugünleri bize anlatmış, uyarmıştı. Savunduğu fikirlerden hiç bir zaman tereddüt etmemiş, geri adım atmamıştı” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç ise, “Kurşun hiç bir zaman fikirleri durduramaz” diye konuştu.Konuşmaların ardından anma programına katılanlar parkta bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.

MERSİN

Mumcu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından düzenlenen törenle Mersin'de de anıldı. Uğur Mumcu için Atatürk Parkı içindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde tören düzenlendi. MGC tarafından düzenlenen törene, kentte göre yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Burada konuşan MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Uğur Mumcu’yu ölümümün 26. yıl dönümünde anıtı önünde rahmetle andıklarını belirterek, hayatını kaybeden diğer gazetecileri de minnet, sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Eski MGC Başkanı Ahmet Ünal ise geleneksel hale getirdikleri Uğur Mumcu törenini sürdürdükleri için MGC’nin yeni yönetimini tebrik ederek, “Burada bir faninin fiziksel bedenini anmıyoruz. Yaşamını bu ülke insanına, Anadolu halkına Türkiye’nin bağımsızlığına, kalemini satmamaya adamış namuslu bir yurt severi anıyoruz. Uğur Mumcu Mustafa Kemal Cumhuriyeti’nin bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuvayi milliyeci savunucusuydu” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından gazeteciler tarafından Mumcu’nun anıtına karanfiller bırakıldı.

CHP İL BAŞKANLIĞINDAN ANMA

CHP Mersin İl Başkanlığı'nın düzenlediği Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve çok sayıda partili katıldı. Gazeteci Uğur Mumcu anıtına çelenk bırakan partililer, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. CHP'li Seçer, Uğur Mumcu gibi usta kalemleri artık ülkemizde yetişemediğini dile getirerek, “Uğur Mumcu gibi kalemleri artık ülkemizde göremiyoruz. Bugün ustayı anıyoruz. Onu yüreğimizde yaşıyoruz. Onun temel anlayışı, prensibi, Mustafa Kemal Devrimlerine ile ülkemize ve Cumhuriyete olan bakışını yüreğimizde taşıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

Açıklamalarının ardından partililer, Mumcu anıtının önüne karanfil bırakarak ayrıldı.

EDİRNE

Edirne'deki anma programı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi tarafından yapıldı. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ADD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KALPAKSIZ KUVAYI MİLLİYECİ

Uğur Mumcu anıtında bir konuşma yapan ADD Edirne Şubesi Celil Özcan, “26 yıl önce bugün 24 Ocak 1993 günü Türkiye, Laikliğin ve Demokrasinin yılmaz savunucusu ‘Kalpaksız Kuvayı Milliyecisini' yitirmiş, Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban vermiştir” dedi. Gruptakiler Uğur Mumcu anıtına kırmızı karanfil bırakıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Madenci Anıtı’nda düzenlenen anma programına katılanlar, Valilik binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Uğur Mumcu’nun fotoğrafının yer aldığı çelenk ile “Unutmadık, unutmayacağız” yazılı pankart ile yürüyenler adına Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, şu açıklamayı yaptı: “Bugün ölüm yıl dönümü nedeniyle buraya toplandığımız Uğur Mumcu, kalemini hep gerçeklerden yana kullanmış gerçek bir gazeteciydi. 30 yılı aşkın gazetecilik döneminde yazdığı ve her biri gündemi sarsan yüzlerce haberden hiçbiri tekzip bile edilmedi. Onun alçakça

öldürülmesinin ardından 26 koca yıl geçti.”