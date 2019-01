Uğur Mumcu’suz 26 yıl

Suikastın üzerinden tam 26 yıl geçti. Hukuk öğreniminin ardından gazeteciliğe adım atan usta kalem, geriye geleceğe ışık tutmaya devam eden onlarca kitap ve yüzlerce araştırmayazısı bıraktı. Yolsuzluk iddiaları, yasadışı örgütler ve bunların bağlantıları üzerine gitmesiyle bilinen Uğur Mumcu, “Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın.” diyecek kadar cesaret örneği sergiledi.

Bugün usta kalem Mumcu Türkiye'nin birçok yerinde anılacak.

ANKARA: Mumcu için söylüyoruz

24 Ocak'ta anma programı kapsamında ilk olarak Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Birlikteliği'nin düzenlediği etkinlik, saat 10.00'da, Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş ile başlayacak. Ardından saat 11.00'de, buradaki Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk konulacak.

Mumcu için geniş katılımlı anma programı ise 26 yıl önce katledildiği evinin önünde gerçekleştirilecek. um:ag tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinlik programında, saat 12.00'de, karanfiller ve mumlarla sevenleri Mumcu'nun sokağında olacak. Anmada solist Ufuk Karakoç'un dinletisi de yer alacak. Ardından da saat 14.30'da, Cebeci Asri Mezarlığı'nda Mumcu'nun anıtmezarı ziyaret edilecek.

Günün son etkinliği, saat 16.00'da um:ag tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu'yu Anmak” başlıklı fotoğraf sergisi olacak. Sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Mumcu'nun sevenlerine sunulacak. Öte yandan Ankara'da hafta boyunca “26. Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında bir çok etkinlik düzenlenecek.

İSTANBUL

Bakırköy

Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi'nde bugün saat 19.00'da düzenlenecek Mumcu'yu anma etkinliğinde; tiyatro ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncer, Mumcu'nun “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” şiirini okuyacak. Sanatçı Bülent Kılıçaslan da türküler söyleyecek. Bakırköy Belediye Tiyatroları sanatçıları da “Uğur Mumcu diyor ki…” gösterisini sunacak. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Yaşamını halkının bağımsızlığına adayan cesur Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 26.yılında saygı ve minnetle anıyoruz” diyerek bütün Bakırköylüleri ve İstanbulluları Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek anma etkinliğine davet etti. ADD Bakırköy Şubesi ve Bakırköy Belediyesi'nin işbirliğiyle 26. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında 27 Ocak Pazar günü ise Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde “Devrim Şehitlerini Anma Etkinliği” düzenlenecek. Saat 18.00'de başlayacak etkinlikte gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile gazetemiz yazarları Ali Sirmen ve Miyase İlknur konuşma yapacak.

Kadıköy

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Uğur Mumcu'yu “Türkiye'de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak Etkinliği” ile anacak. Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Türkiye'de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” etkinliği bugün saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Şişli

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” adlı Gürsel Gökçe'nin fotoğraf sergisi bugün Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde yer alacak. Sergi 7 Şubat Perşembe'ye kadar gezilebilecek. Kültür Merkezi saat 20.30'da da sanatçı Sadık Gürbüz'ün şiir ve anlatımlarıyla müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Kartal

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği ve her yıl yüzlerce sporcunun ter döktüğü Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 9'uncusu, 27 Ocak Pazar günü 09.00 – 13.00 saatleri arasında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapılacak. Lisanslı veya amatör tüm sporcuları ve yurttaşları 9. Uğur Mumcu Yol Koşusu'na davet eden Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Hain bir saldırıyla katledilen Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak ve yeni neslin de kendisini tanımasını sağlamak amacıyla her yıl bu koşuyu düzenliyoruz. Türkiye'nin her yerinden sporcularımız, bu parkurda ter dökecek. Tüm halkımızı 9. Uğur Mumcu Yol Koşusu'na davet ediyorum” dedi.

Maltepe

Maltepe Belediyesi Uğur Mumcu'yu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenecek bir programla anacak. “Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Nebil Özgentürk'ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterilecek. Bugün saat 20.00'da düzenlenecek anma programında, Grup Gündoğarken de şarkılar seslendirecek.

Beşiktaş

Beşiktaş Belediyesi ise Uğur Mumcu'yu Beşiktaş Deniz Müzesi karşısındaki kendi adını taşıdığı parkta bugün saat 11.00'de anacak. Etkinlikte Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ve gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller konuşacak.



Silivri

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Aydınlanmanın öncülerinden olan gazeteci-yazar Mumcu'yu, 24 Ocak 1993'te hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, doğruların üzerine korkusuzca giden Mumcu, özgürlüğün simgesi, Cumhuriyetin sesi olmuştur. Onun bir araştırmacı gazeteci, düşünür olarak üstünde durduğu konuların, yaptığı çalışmaların, günümüz için ne kadar aydınlatıcı olduğunu bugün daha da iyi anlıyoruz. Yılmamış, yıldırılamamış tüm demokrasi şehitlerimize; bizlere kattıkları için teşekkür ediyor, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan cesur kalem Uğur Mumcu'yu 26. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Adalar

CHP Adalar Belediye Başkan Aday Adayı Nurhan Çetinkaya, Mumcu'nun hayatı boyu karanlığa karşı direndiğini söyleyerek, “30 sene öncesinden bugün yaşadıklarımızı anlatan kalemin ne kadar değerli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Uğurlar olsun yürekli kalemleri ile yurduma, uğurlar olsun memleketi kara buluta mahkûm edenlere. Uğur Mumcu'yu saygı ile anıyorum” diye konuştu.

İzmir'deki anmalar

Bornova

Bornova Belediyesi'nin “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” sloganıyla düzenlediği anma etkinliği, bugün saat 19.30'da Bornova Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamındaki “Uğur Mumcu Günümüzü Aydınlatıyor” panelinde, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, İzmir temsilcimiz Hakan Dirik, yazarımız Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve gazeteci – yazar Muzaffer Ayhan Kara söz alacak.

Karabağlar

Karabağlar Belediyesi'nin Mumcu için düzenlediği ilk etkinlik, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan anıtının önünde saat 11.00'de başlayacak. Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Konferans Salonu'nda da saat 19.00'da bir söyleşi gerçekleşecek. Moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in yapacağı “Uğur Mumcu, Adalet ve Demokrasi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak gazeteci İsmail Saymaz ile tarihçi, yazar Sinan Meydan katılacak.

Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi, Mumcu ve demokrasi şehitlerini özel bir söyleşiyle anacak. “Demokrasi, şimdi ve daima” başlıklı etkinlik bugün Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da başlayacak söyleşide gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, İzmirlilerle buluşacak. Buca Belediyesi'nin anma programı da bugün saat 18.00'de belediye meclis salonunda olacak. Etkinlikte CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, eski milletvekillerinden Şenal Sarıhan, DEÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Özkan Yıldız konuşacak. Çiğli Belediyesi Mumcu'yu saat 10.00'da Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki anıtı önünde anacak.

Yurttaki etkinlikler

Gaziantep

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gaziantep Şubesi; Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak ile gazetemiz yazarı, Türk Hukuk Kurumu ve ADD Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında “Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinlikleri düzenliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi şehre gelişinin 86. yılı dolayısıyla da 26 Ocak 2019 saat 14.00'de Tuğcan Otel Balo Salonu'nda gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın katılımıyla “Adalet ve Demokrasi” söyleşisi gerçekleşecek.

Samsun

26. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gazetemiz yazarı Işık Kansu da Yürütme Kurulu'nda ADD, CKD, ÇYDD, Samsun Eğitim Derneği ve Atakum Gönüllüleri Derneği'nin bulunduğu ve çok sayıda demokratik kitle örgütü, dernek, sendika, oda ve emek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu “Samsun 100. Yıl Platformu” tarafından 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 18.00'de Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde düzenlediği söyleşiye katılacak.

Eskişehir

26. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, 27 Ocak 2019 Pazar saat 15.00'te, Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde de Aytuğ Atıcı'nın konuşmacı, Abdulkadir Adar'ın moderatör olacağı, “Adalet ve Demokrasi” söyleşisi gerçekleştirilecek.

Aydın

CHP Efeler Kadın Kolları da yarın Şükran Güngör Sahnesi'nde saat 12.00 – 14.00 saatleri arasında Uğur Mumcu ve bir suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anma programı gerçekleştirecek. Gazetemiz yazarı Şükran Soner ve Uğur Mumvu Vakfı temsilcisi Taylan Özbay etkinlikte konuşacak.CHP Parti Okulu tarafından da 24-27 Ocak 2019 tarihleri arasında, Mersin, Edirne, Giresun ve Eskişehir'de söyleşileri gerçekleştirilecek.