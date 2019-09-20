Ukrayna canisine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (21) yaşadıkları evde ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul’a döndüğü belirlenen ve Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanarak tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21) hakkında ‘Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına istemiyle dava açıldı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞMEK İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİŞ

Hüsnü Can Ç. ile ölen Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığının kaydedildiği iddianamede, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği belirtildi. İddianamede, Hüsnü Can Çökmez ile ölen Buket Yıldız'ın 2018 yılında ayrılmalarına rağmen Hüsnü Can Çökmez'in tekrar birlikte olmak için Buket Yıldız ile sürekli irtibat kurduğu, Çökmez’in 16 Aralık 2018'de yüzyüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiği anlatıldı.

“BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI İSTERSİN YOKSA ÖLMEK Mİ”

Barışma girişimlerinden sonuç alamayan Hüsnü Can Çökmez'in 31 Aralık 2018'de genç kızın Ukrayna’da Zeynep Hüsnübeyi ile birlikte yaşadığı eve geldiği belirtildi. Buket Yıldız'ın odasında Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi Arslantürk ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı ardından Hüsnü Can Çökmez’in Yıldız ile tartıştığının anlatıldığı iddianamede, Hüsnü Can Çökmez'in “Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi” dediği genç kızın da “Seninle birlikte olmaktansa ölürüm” diye cevapladığı belirtildi. Bunun üzerine evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız’ın boğazını kesen Hüsnü Can Çökmez’in ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği anlatıldı.

MEZARLIKTA BIÇAKLA YAKALANDI

İddianamede, Çökmez'in üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakıp genç kıza ait olan bazı eşyaları da valize koyarak olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Olaydan sonra Kharkiv Havalimanı civarında vakit geçiren Hüsnü Can Çökmez'in, 2 Ocak 2019'da uçağa binerek Türkiye’ye giriş yaptığı anlatıldı. 5 Ocak günü Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Çökmez'in üzerinde Türkiye'den temin ettiği bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası bulunduğu belirtildi.

EŞYALARI HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İÇİN ALMIŞ

Şüpheli Hüsnü Can Çökmez'in ifadesinde eylemleri genel itibarıyla üstlendiği ve evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını söylediği belirtildi.

PERDELERİ VE BİLGİSAYARI KAPATMIŞ

İddianamede, uluslararası istinab yoluyla Almanya'da tanık olarak beyanı alınan Şeref Fehmi Arslantürk'ün, Hüsnü Can Çökmez'in eve geldiğini, genç kızın onu odadan çıkardığını, sonra kamerayı açık bırakacağını söylediğini, şüphelinin Buket Yıldız'a “Benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun” dediği, “seninle beraber olmaktansa ölürüm” diye cevap verdikten sonra Buket'in nefes almakta zorlandığını fark ettiğini, şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüğünü anlattığı kaydedildi.

“OLAYDAN SONRA TELEFONUNDAN MESAJ GELDİ”

Tanık Aslantürk'ün olaydan sonra doğrudan Buket Yıldız'ın annesini aradığını, genç kıza whatsapp üzerinden yazdığı mesaja cevap geldiğini, ancak yazan kimsenin Buket olmadığını anladığını, Buket'in ara sıra kendisine şüpheliden bahsettiğini, şüphelinin kendisini tehdit ettiğini ve Ukrayna'da sürekli takip edip rahatsız ettiğini söylediği aktarıldı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık Hüsnü Can Çökmez'in hem eski kız arkadaşını hem de kendisiyle hiçbir sorunu bulunmayan Zeynep'i kısa aralıklarla ve boğaz keserek öldürmesi ve olayın ardından gerçekleştirdiği davranışlar dikkate alındığında bu eylemlerin ‘Canavarca hisle kasten öldürme' suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi gerektiği vurgulayarak, şüpheli Hüsnü Can Çökmez’in bu suçtan suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet suçundan cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan ‘Bina dahilinde hırsızlık', ‘Konut dokunulmazlığını ihlal' ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hüsnü Can Çökmez önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.