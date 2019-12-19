Uludağ’da hayatını kaybeden Mert Alparslan son yolculuğuna uğurlanıyor

Bursa Uludağ'da, 1 Aralık'ta kaybolan dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları dün peş peşe gelen acı haberlerle son buldu. Bir kaç saat arayla cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaşın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul’a getirilen Mert Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami’inde tören düzenleniyor. Mert Alparslan’ın kayıp olduğu 17 gün boyunca umudunu hiç kaybetmeden onun bulunmasını bekleyen ve sosyal medya hesaplarından sürekli umut dolu paylaşımlar yapan Burcu Alpaslan eşinin tabutunu görünce sinir krizi geçirdi.

Burcu Alpaslan’ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan’ın ailesi der taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek.

Sarp’ın cenazesi ise defnedilmek üzere ailesi tarafından Aydın’ın Karacasu ilçesine götürüldü. (İHA)