Uludağ’da hayatını kaybeden Mert Alpaslan’ın eşinden yürek burkan paylaşım

37 yaşındaki Efe Sarp, baba ocağı Aydın’ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, 31 yaşındaki Mert Alpaslan ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.

Arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan’ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

“ARTIK SEVGİLİM HER AN BENİMLE”



Daha önceki paylaşımında “Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” diyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından “Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert'im” diyerek yeni bir paylaşımda bulundu. (İHA)