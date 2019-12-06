Uludağ’da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı

Uludağ’da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz ne de emare bulabildi.

İLGİLİ HABER Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Bugün termal dedektörlerle de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine “Biz buraya gidiyoruz” diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken Keşiş tepesinin altındaki mağarada ekipler arama yapıyor.

İLGİLİ HABER Kurtarma ekipleri Uludağ'da kaybolan iki dağcı için seferber oldu

Ekipler, mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLAR

Öte yandan iki dağcının daha önce de Uludağ’a tırmanış yaptığı ortaya çıktı. Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül ayında Uludağ’a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı. (İHA/DHA)