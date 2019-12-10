Son dakika: ‘Kırmızı ceket’ alarmı! Uludağ’da kaybolan dağcılar için çalışmalar sürüyor…

Uludağ’da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yapmak için yola çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan kayıp amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları, 9’uncu gününde devam ediyor.

KIRMIZI RENKLİ MONT BULUNDU

Uludağ’da dokuz gündür kayıp amatör dağcıları arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri Pazar günü yaptıkları arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

BÖLGE DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp’ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA’dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp’a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor, bölgede yer yer buzla kaplı ve dik yamaçlar dikkat çekiyor

SİS ARAMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLUYOR

Bölgede 2 gündür güneşli havanın hakim olduğu Uludağ’da dün saat 16.30 itibariye yoğun sis etkili oldu. Jandarma insanlı keşif uçağı ve Jandarma arama- kurtarma helikopterleri, yoğun sis sebebiyle çalışmasına ara verdi. Çalışmalar gece boyu karadan devam etti.

CESET BULUNDU İDDİASI

Öte yandan dün akşam saat 19.30’da Küreklidere Bölgesi’nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.